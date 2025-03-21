Eskişehir’de bulunan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, son yıllarda 3 kata kadar artan obezite hastalığından kurtulmak için egzersizin yanında en etkili yöntemlerin başında lipoliz ve akupunktur tedavisinin geldiğine değindi.

Son yıllarda toplumumuzda obezite hastalığı gözle görülür biçimde artış gösteriyor. Uzmanlara göre fazla kilo sorununun çözümü ise kişinin kendi öz iradesine dayanıyor. Zayıflamaya karar verildiğinde kilo almaya etken durumun bir hastalık olup olmadığı detaylıca araştırılması önem arz ediyor. Kilo vermek için en sağlıklı yöntemlerden biri egzersiz olarak biliniyor. Fakat özellikle kalça ve basen bölgelerinde verilmesi zor kilolar için yardımcı yöntemler ön plana çıkıyor. Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uzmanlarca uygulanan tıbbi tedavilerden biri olan lipoliz yöntemi, sıkça danışanlara uygulanıyor. Bu yöntemle kişinin, yağ hücrelerinin parçalanması ve buna bağlı olarak daha hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermesi sağlanıyor.

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uygulanan bir başka yöntem ise akupunktur tedavisi. Bu yöntemle kişinin iştahı kontrol altına alınıyor. Bu yöntemlere ek olarak düzenli beslenme programı ile ayda en az 3-4 kilo verilebilmesi uzmanlarca öngörülüyor.

"Bu cihaz özellikle bölgesel kilolarda etkili oluyor"

Konuyla alakalı konuşan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, "şişmanlık son yıllarda 2-3 kat artmış durumda. Neredeyse her 2 insandan 1’inde şişmanlık hastalığı mevcut. Bunun için oruçlu günlerde de olsa muhakkak sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada da besin ve vitamin değeri yüksek gıdalara ağırlık vermemiz lazım. Bu bizi hem tok tutar hem de fazla kilo alımının önüne geçmiş olur. Kilo verebilmek için en başta kendimizin de istemesi gerekiyor. Yani kişinin tamamen kendisini düşünerek ve kendisinin farkında olarak, bundan sonrasında sağlıklı yaşama kararını vermesi lazım. Daha sonra bir doktor muayenesinde neden kilo alındığına ve altta yatan herhangi bir durum ya da hastalık olup olmadığına bakılarak tespit edilmesi gerekiyor. Muayene sonrası da tahliller çerçevesinde kişinin yaşına ve varsa hastalıklarına uygun olarak bir beslenme programı hazırlanıyor. Devamında da bunu destekleyen bir egzersiz programının olması çok önemli. Hasta ne kadar diyet ya da egzersiz yaparsa yapsın özellikle karın, kalça ve basen bölgelerinde kilo vermede zorluk ortaya çıkıyor. Bunun için destekleyici tıbbi tedavileri uygulamaktayız. Bunun başında da ‘Lipoliz’ cihazımız geliyor. Bu cihaz özellikle bölgesel kilolarda etkili oluyor. Buradaki temel çalışma sistemi, yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlayarak daha hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda ‘Lipödem’ dediğimiz görüntüyü de tedavi etmekte; dolayısıyla bu da hastaya bir motivasyon kazandırıyor" dedi.

"Ayda en az 3-4 kilo verilebilmesi mümkündür"

İştahı kontrol altına alan akupunktur tedavisi hakkında da konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, "akupunktur tedavisi de uyguluyoruz. Bu tedavi yöntemi ile hastamız iştahını kontrol edebildiği için zayıflamayı kolaylaştıracak yöntemlerden biri. Tedaviye başlamadan önce hastamızın özgeçmişini araştırmamız gerekiyor. Özellikle aileden gelen bir diyabet, guatr ya da tiroit rahatsızlığı var mı diye bakıyoruz. Öte yandan hastanın mutlaka kan şekeri ya da insülin direnci var mı diye de kontrol etmek gerekiyor. Gerekli tespitleri yaptıktan sonra hastanın durumuna ve yaşına uygun şekilde bir beslenme programı oluşturuyoruz. Hastalarımız bu düzenli beslenme programlarına sadık kaldıkları takdirde ayda en az 3-4 kilo verilebilmesi mümkündür. Burada önemli olan sağlıklı kilo verebilmek; rakamsal olarak bir endişeye kapılmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.