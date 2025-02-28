Ankara’da üç boyutlu yazıcı ile ürettiği suikast silahlarını satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, üç boyutlu yazıcı ile ürettiği üst arama cihazları tarafından tespit edilemeyen tabancaları satma arayışında olan şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli B.U.’yu Yenimahalle’de yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 8 adet 22 kalibre ibareli üç boyutlu yazıcı ile yapılmış ‘Harlot 22’ model tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 9 adet tabanca yayı, 22 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 90 adet 22 kalibre çapı ve menşei belli olmayan tabanca fişeği, üç boyutlu yazıcı ve tabanca modeli çizimlerinin yüklü olduğu hafıza kartı ele geçirildi.