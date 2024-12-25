U17 Elit A Ligi’nde Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe’yi 8-1’lik skorla mağlup etti.
U17 Elit A Ligi 19. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 4-0 önde tamamlarken, maçı da 8-1 kazandı.
Galatasaray, Arda Tagay ve Muhammed Arda Abir’in ikişer, Yusuf Dağhan Kahraman, Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt’un golleriyle galibiyete uzandı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Yasir Altuntaş’dan geldi.
Kaynak: iha