Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), kuruluşunun 71. yıl dönümünde Hatay’da iftar ve panel programı düzenledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, kuruluşunun 71. yıl dönümü kapsamında Hatay’da bulunan Boğaziçi Otel’de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Hatay Veteriner Hekimleri Odası ile beraber ilgili kurum ve kuruluşların ve veteriner hekimlerin katılımıyla iftar yemeği ve panel programı düzenledi. İftar programının ardından düzenlenen panelde, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin dünü, bugünü ve geleceği, 71 yıllık süreçteki kurumsal gelişimi, mesleki uygulamalar ve geleceğe yönelik değerlendirmeler ele alındı.

"Veteriner hekimlik mesleğinin önündeki sorunların çözülmesi gerekiyor"

Organizasyonu gerçekleştirmek için Hatay’ın seçilmesinin burada 11 veteriner hekiminin ve 2 öğrencinin depremde hayatını kaybetmesi olduğunu vurgulayan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Hem onları hem de diğer illerimizde kaybettiğimiz veteriner hekim meslektaşlarımızı anmak ve klinikleri önemli miktarda zarar gören veteriner hekim meslektaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek üzere klinikleri de gezdik. Burada da arzu ettiğimizin üstünde bir panel gerçekleştirildi. Ülkemizin kalkınmasına verimliliğine katkıda bulunmak için hayvancılığın ileri seviyelere gelmesi için veteriner hekimlik mesleğinin önündeki sorunların çözülmesi gerekiyor. Meslek mensuplarının gerek kamuda çalışan gerek emekli olsa gerekse mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekimlerin uygulamalarda bazı sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bunu biz birlik olarak ilgili makamlara iletiyoruz. Çözüm yollarını da birlikte bulmaya çalışıyoruz. İnşallah bu bölgedeki veteriner hekim meslektaşlarımızın sorunlarını gidermek için dönüşte faaliyetlerimize hız kazandıracağız" diye konuştu.