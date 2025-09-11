Tuzla’da pazardan dönen çiftin bulunduğu kamyonet aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle pazardan dönen Ş.S. yönetimindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki sürücü Ş.S. ile eşi E.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis sevk edildi. Araçta sıkışan çift çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, hasar gören aydınlatma direğiyle ilgili bölgede güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.