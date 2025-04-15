Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, tuz sektörü ve yeşil dönüşüme yönelik uygulanacak projelere toplamda 4 milyon lira destek sağlanması planlanıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından tuz sektörü ve yeşil dönüşüme yönelik olarak uygulanacak 2025 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı ilan edildi. Program çerçevesinde, KUZKA tarafından tuz sektörü ve yeşil dönüşüme yönelik uygulanacak projelere toplamda 4 milyon lira destek sağlanması planlanıyor. Program çerçevesinde belirlenmiş olan Tuz Ekosistemindeki Unsurların Niteliğinin Artırılması, Tuzdan Türev Yeni Ürünlerin Üretilmesine Katkı Sağlanması, Tuzda İhtisaslaşmaya Katkı Sağlanması ve Yeşil Dönüşüme Katkı Sağlanması öncelikleri çerçevesinde projelere destek sağlanacak. KUZKA tarafından 15 Nisan tarihinde ilan edilen "2025 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı (TR82/25/TSR-T_TD)" ile Çankırı’da uygulanacak projelere toplamda 4 milyon lira tutarında destek sağlanacak.

Söz konusu teknik destek programı kapsamında rehberde detayları belirtilen uygun başvuru sahipleri, tuz sektörü ve yeşil dönüşüm konularında belirtilen önceliklere uygun olarak danışmanlık desteği için teknik destek başvurusunda bulunabilecekler. 31 Aralık 2025 tarihine kadar açık olacak teknik destek programına Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık olmak üzere 5 dönem boyunca proje başvuruları yapılabilecek.Herhangi bir dönem sonunda, program için ayrılan bütçenin tamamının harcanması durumunda, program başvuru süreci sona erecek ve sonraki başvuru dönemlerinde yeni başvuru alınmayacaktır.

Program kapsamında desteklerden yararlanmak isteyenlerin detaylı bilgiye ajansın resmi web sitesinden ulaşabileceği belirtildi.