Sivas’ta kaçakçılık kanununa muhalefet eden 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda binlerce kaçak sigara, makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine göz açtırmıyor. 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet suçlarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; 3 bin paket badrolsüz kaçak sigara, 29 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 132 bin adet içi boş makaron, 279 kg kıyılmış tütün, 2 kg nargile tütünü, 15 bin paket sigara filtresi, 57 adet tütün sarma makinesi ve 3 bin 960 paket sigara sarım kâğıdı ele geçirildi. Olaya karışan 53 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA