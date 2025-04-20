Türkiye’nin önde gelen domain ve hosting sağlayıcısı Turkticaret.Net, Bursaspor Vakfı’nın yeni web sitesine altyapı sponsoru oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin lider domain ve hosting firması Turkticaret.Net, Bursaspor Vakfı'nın dijital dönüşümüne katkı sağlamak için sitenin teknik altyapısını ve hazırlık sürecini üstlendi.

Turkticaret.Net, iş birliğinde kendilerine güvenen Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve vakıf yönetimine teşekkür ederek, misafirperverliklerinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Yeni web sitesiyle Bursaspor Vakfı’nın dijital alandaki varlığının güçleneceğinin altı çizilen açıklamada, “Şehrimizin takımı Bursaspor’a katkı sağlamaktan her zaman gurur duyacağız” denildi.