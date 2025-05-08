Türk yatırımcılar, bu yılın ilk çeyreğinde Karadağ’a yatırımda zirveye yerleşti. Rus, Amerikalılar ve Sırpları geriden bırakan Türklerin ülkeye yatırım hacmi ise 212 milyon euroya ulaştı.

Karadağ Türk Ticaret Odası (Türkcham) Başkanı Burhan Genç, Türk yatırımlarının Karadağ’daki yükselişini ve gelecek hedeflerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Genç, Karadağ’a doğrudan yatırımda bu yılın ilk 2 ayında Türk yatırımcıların Sırp, Rus ve Amerikan yatırımcıları geride bırakarak ilk sıraya yükseldiğini belirtti. 2024 yılı ticaret hacminin 212 milyon euro olduğunu kaydeden Genç, "Her ne kadar ülke 650 bin nüfuslu olsa da en az 300 milyon nüfuslu bir coğrafyayla serbest ticaret anlaşmasına sahip. Dolayısıyla buna istinaden 300 milyonluk serbest bir pazara ulaşma imkanınız var. Artı Karadağ NATO ülkesi ve Avrupa Birliği giriş görüşmeleri devam ediyor. Aslında Karadağ Avrupa Birliği’ne girmeye hazır, sadece Avrupa Birliği’nin genişleme kararını almasını bekliyor. Onun için de beklenen tarihi 2028. Cumhurbaşkanının açıklamasına istinaden bunu söylüyorum" diye konuştu.

Genç, yatırım için son birkaç sene olduğunu ifade ederek, yatırımcıların hem 300 milyonluk bir pazara ulaşma imkanına sahip olacaklarını hem de 2028 yılından sonra Avrupa Birliği ülkesinde bir şirkete sahip olacaklarının altını çizdi.

"Bu ülkeye yapılacak en büyük hizmet tıp fakültesi ve hastanesi olacak"

Burhan Genç, Karadağ’ın en önemli ihtiyaçlarından birinin tıp fakültesi olduğunu belirterek, "Ülkede tıp fakültesi yok, doktorlar yurt dışında yetiştiriliyor. Bir Türk tarafından yapılacak tıp fakültesi ve hastane yatırımı, bu ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet olacak" ifadelerini kullandı.

Yapılması planlanan projeye Karadağ Sağlık Bakanlığı’nın da dahil olmak istediğini vurgulayan Genç, proje görüşmeleri için ilk adımların atıldığını sözlerine ekledi. Karadağ’da şirket kurmanın pasaport hakkı sağlamadığı konusunda uyarıda bulunan Genç, "Şirket kurarak pasaport alamazsınız. Çalışma izni alabilir, ailenizle oturma izni çıkarabilirsiniz ama pasaport vermek diye bir uygulama yok" dedi.

OSB projesi için görüşmeler başladı

Karadağ’a Türk yatırımcılar tarafından yapılması hedeflenen ve oda olarak en büyük çalışmalardan biri olan OSB kurulması yönünde de görüşmelere başladıklarını ifade eden Genç, "Karadağ ülke ekonomisi tamamen neredeyse turizme dayalı. Biz burada otel inşa ettik, birçok zorlukla karşılaştık. Malzemeleri Türkiye’den getirdik ama en ufak tadilatlar için bile tekrar ürünün Türkiye’ye gitmesi ya da yeniden üretilip gelmesi gerekti. O yüzden burada bir Organize Sanayi Bölgesi kurma yolunda çalışmalarımız var. Podgorica Belediyesi ile görüştük, yer tahsisi yapmak istiyorlar. Ayrıca Çetinje Belediyesi’nin bir yeri var, onlar da vermek istiyorlar" dedi.

Genç, "Kanunları şu anda yeterli değil, bunun için Türkiye’den örnek olarak bizim kanunumuz üzerinde çalışıyorlar. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bu projeleri de gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Tarım potansiyeli yüksek bir ülke

Karadağ’da tarım arazilerinin sadece yüzde 23’ünün kullanıldığını ve özellikle Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgelerde organik tarım yatırımlarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Genç, yakın zamanda bu durumla alakalı da bir tarım konferansı düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. Genç, ayrıca Karadağ’da bir Türk koleji açmayı planladıklarını dile getirdi. Genç, Türk firmalarının uyum sürecinde zorlandıklarını belirterek, "Kanunlar bizim bildiklerimizden farklı olabiliyor. Ancak uyum sağladıktan sonra her şey yoluna giriyor. Yatırımcıların önceden bu kanunlara hazırlanmasında fayda var" tavsiyesinde bulundu.

Türkcham’ın Büyükelçi Barış Kalkavan’ın katkılarıyla kurulduğunu ve yatırımcıları doğru yönlendirmek için çalıştığını sözlerine ekleyen Genç, Türk yatırımcılar için odanın en kapsamlı şekilde çalıştığını, her yatırımcının bütün detaylı bilgiyi istediği zaman alabileceğini vurguladı.