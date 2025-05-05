Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Rally Bodrum, yalnızca sporun heyecanı ile değil, sürdürülebilirlik alanındaki öncü yaklaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.MUĞLA (İGFA) - Etkinlik, Boder (Bodrum Otelciler Derneği) liderliğinde, Commited ve Kayacan Çevre Mühendisliği iş birliğiyle hayata geçirilen çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları sayesinde, Türkiye’nin uluslararası geçerliliğe sahip karbon nötr sertifikası alan ilk ralli organizasyonu oldu.

600’ü aşkın katılımcıyı ağırlayan ralli kapsamında; konaklama, ulaşım, enerji tüketimi, atık üretimi ve yeme-içme gibi başlıca karbon emisyon kaynakları Green Events Tool (GET) metodolojisi ile detaylı biçimde ölçümlendi. Tüm veriler dijital olarak Commited platformu aracılığıyla toplandı. Ortaya çıkan karbon ayak izi ise Gold Standard sertifikalı projelere yapılan karbon dengeleme yatırımları ile sıfırlandı.

⁠Rally Bodrum Çevre Sorumlusu Ünsal Kayacan, bu çalışmanın yalnızca bir ölçümleme projesi değil, aynı zamanda farkındalık oluşturan ve sektöre yol gösteren bir sürdürülebilirlik adımı olduğunu belirtti. Bu yıl Rally Bodrum’da sadece etaplara değil, sürdürülebilir geleceğe de öncülük ettiklerini söyleyen Kayacan, "Türkiye’de ilk kez bir ralli, uluslararası kabul görmüş karbon nötr sertifikasıyla çevreye duyarlılığını belgelendirdi. Sporun sadece rekabet değil, sorumluluk da taşıdığına inanıyoruz.” dedi.