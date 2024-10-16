Kuantum Siber Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tuncay Karaman, Türkiye’nin ilk ve tek patentli siber güvenlik duvarı Kuantum Pi’ye ilişkin, “İşletmelerde herhangi bir siber güvenlik uzmanı olmadan, tak çalıştır teknolojisiyle otonom çalışan yapay zeka destekli sistemlerle korunmuş bir güvenlik duvarı” dedi.

17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın (ISC Türkiye 2024) Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki ilk gününde Kuantum Siber Güvenlik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tuncay Karaman, firmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karaman, Türkiye’nin ilk ve tek patentli güvenlik duvarını tasarladıklarını belirtti. Güvenlik duvarının mikro işletmeler ve KOBİ’ler için özel olarak tasarlandığını kaydeden Karaman, siber güvenliği bütün işletmelere sunduklarının altını çizdi. Karaman, “Patentli olmamızın asıl gerekçesi de küçük işletmelerde ve KOBİ’lerde siber güvenlik uzmanı bulmak, barındırmak, istihdam etmek oldukça zor. Dolayısıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında da bütün işletmelerin siber güvenlik önlemleri almaları bu noktada da zorunlu. Ama bu tip mikro işletmeler ve KOBİ’ler büyük maliyetlerden dolayı ve yönetilebilme ve sürdürülebilme noktasında problem yaşadıklarından dolayı siber güvenliğe maalesef yatırım yapmamaktadırlar. Biz de ürünü tamamen yerli ve milli teknoloji alanında geliştirerek bütün işletmelerin hizmetine sunmaktayız. İşletmede herhangi bir siber güvenlik uzmanı olmadan, tak çalıştır teknolojisiyle otonom çalışan yapay zeka destekli otonom sistemlerle korunmuş bir şekilde güvenlik duvarı” dedi.

“Siber saldırılara karşı bir önlem sağlamakta”

Evdeki cihazlar için de ürünleri olduğunu kaydeden Karaman, “Yakın zamanda evler artık siber saldırıya uğradı. Artık robotlar, klima televizyonlar, internete bağlı olan bütün cihazlar hacklenmeye başlandı. Yakın zamanda da hacklenen bir robotun çalışırken küfrettiği haberlerde görüldü. Bu noktada internete bağlanan ev aletleri de tehdit altında. Dolayısıyla bizim ürünümüz de ev kullanıcılarının internetten gelebilecek yetkisiz erişimleri ve siber saldırılara karşı bir önlem sağlamakta. Bunun yanında özellikle 3 ile 15 yaş arasındaki çocukları teknoloji ve internet bağımlılığından koruyan modüllerimiz var. Ebeveynler, çocukların hangi saatte internete girmeleri gerektiği, zararlı sitelerden nasıl korunması gerektiğiyle içerisinde sunduğumuz bütün güvenlik modüllerinden faydalanabilmektedirler” diye konuştu.