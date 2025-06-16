Türkiye Final Konferansı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Paydaşı olduğumuz EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi"nin hem ilçemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye olarak 2017 yılından beri iklim ve enerji politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan "EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi" projesi çerçevesinde düzenlenen Türkiye Final Konferansı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferansa Bağcılar Belediyesi yetkileri yanı sıra Litvanya, Letonya ile Türkiye’den birçok uzman ve proje ortağı katıldı.

13 Haziran’da Marmara Taksim Otel’de "EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi" Türkiye Final Konferansı düzenlendi. Programa yerel yönetim temsilcileri, kamu kurumları, uluslararası uzmanlar ve proje ortakları katıldı. İklim değişikliğiyle mücadelede atılan adımlar, enerji dönüşümünün desteklenmesi ve Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin (CoM) bölgedeki farkındalığı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca yerel etkinin görünürlüğü ve sürdürülebilirliği gibi başlıklar ele alındı.

İklim ve enerji politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz

İklim değişikliğinde yerel yönetimler arasında öncü bir rol oynadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Paydaşı olduğumuz EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi"nin hem ilçemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye olarak 2017 yılından beri iklim ve enerji politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.