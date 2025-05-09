“Türkiye’nin En Hızlısı Yarışması”nda 2 milyon rakibini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olan 10 yaşındaki Güneş Pürmüs, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - 60 metrelik parkuru 8.96 saniyede tamamlayarak azmi ve yeteneğiyle büyük bir başarıya imza atan Pürmüs Türkiye’nin gururu oldu. Minik sporcunun sosyal medyada kendisi için yaptığı destek çağrısını karşılıksız bırakmayan Başkan Yıldız Çiğlili minik sporcuyu başarısı için kutladı.

Başkan Yıldız, başarılı sporcuyu makamında ağırlayarak, Güneş’in okul yaşamı, spora olan ilgisi ve yarışmanın ardından arkadaşlarının tepkileri hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Minik sporcu madalya kazanmasının kendisini, arkadaşlarını ve ailesini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ziyarette Güneş’e kitaplar ve bir madalya hediye eden Başkan Yıldız, küçük atleti “Çiğli’nin Fırtınası hoş geldin” sözleriyle karşıladı. Güneş’in başarısından büyük gurur duyduklarını dile getiren Yıldız, “Seni artık ‘Rüzgarın Kızı’ diye mi çağıralım? Göğsümüzü kabarttın. Bu yaşta böyle bir başarı çok değerli. Azimli çocuklarımızın her zaman yanındayız, desteğimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz” dedi.

GENÇ SPORCUYA TAM DESTEK SÖZÜ

Güneş Pürmüs’ün sadece dereceyle değil, örnek davranışlarıyla da öne çıktığını belirten Başkan Yıldız, spora teşvikin önemine vurgu yaptı; “Güneş Pırlanta gibi bir evladımız. Başarısıyla hem birinci oldu hem de birçok çocuğa ilham verdi. Çocuklarımızı spora yönlendirmek ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunların önüne geçmek için büyük önem taşıyor. Güneş için de elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve her an onun yanında olacağız” diye konuştu.