Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2025’te ihracat birim değer endeksi yüzde 3,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,1 artarken, dış ticaret haddi 88,4’e yükseldi. Dış ticaret haddi, 2024 Nisan’daki 86,5 seviyesinden 1,9 puan artarak 88,4’e ulaşırken, bu veriler ihracatın ithalata göre değer kazandığını gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in Nisan 2025 dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artış gösterdi.

Gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,0, ham maddelerde yüzde 5,1, imalat sanayinde yüzde 3,7 artış yaşanırken, yakıtlarda yüzde 17,6 düşüş kaydedildi. İhracat miktar endeksi ise yüzde 4,4 artarak, imalat sanayinde yüzde 8,3 büyürken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, ham maddelerde yüzde 0,9 geriledi.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,1 artarken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3 yükseliş, yakıtlarda yüzde 11,3, ham maddelerde yüzde 1,8 düşüş gözlendi. İthalat miktar endeksi yüzde 11,5 artarak, ham maddelerde yüzde 13,7, imalat sanayinde yüzde 10,7 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi yüzde 10,3 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 5,0 arttı.