Türkiye’deki avcılar av köpekleriyle birlikte Bursa’da düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması yoğun ilgi gösterdi.

Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Türkiye genelinden gelen avcıların katılımıyla gerçekleşti. İlki düzenlenen ve yoğun bir katılımla yapılan etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Mehmet İleri, CHP Yenişehir ilçe başkanı Deniz Dörtkardeş, çok sayıda avcı ve vatandaşlar katıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, " Birçok ve ilçeden binlerce misafirimiz bugün ilçemizde düzenlenen etkinliğe katıldı. Fermalı av köpekleri Irk standartları ve mera yarışması tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda da misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Yenişehir Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, " İlki düzenlenen ve yoğun bir katılımla yapılan Fermalı av köpekleri Irk standartları ve mera yarışmasına Türkiye’nin her tarafından yoğun bir katılım oldu. Birlik beraberlik için yapılan yarışmalar keyifle izlendi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.