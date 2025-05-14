Türkiye'de ticari süt işletmeleri tarafından Mart ayında 1 milyon 15 bin 647 ton inek sütü toplandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artış gösterdi.Ocak-Mart 2025 döneminde ise süt toplama miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 yükseldi.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 0,4 azaldı, yoğurt üretimi yüzde 1,0 azaldı, içme sütü üretimi yüzde 6,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,8 arttı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,4 azaldı, ayran ve kefir üretimi yüzde 3,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,1 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,9 arttı.

Bir önceki ay 897 bin 358 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 13,2 oranında artarak 1 milyon 15 bin 647 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 720 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 11,9 oranında artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti.