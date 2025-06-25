Dun & Bradstreet’in 2024 Küresel İflas Raporu’na göre, Türkiye’de şirket iflasları yüzde 23 artarken, küresel çapta iflaslar son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ukrayna, yüzde 126’lık artışla ilk sırada yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - CRIF grubu bünyesindeki Dun & Bradstreet tarafından yayımlanan “2024 Küresel İflas Raporu”, küresel şirket iflaslarının son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. 47 ülkeyi kapsayan raporda, Türkiye dahil 47 ülkenin yüzde 65’inde iflaslar artarken, 12 ülkede düşüş gözlendi. Türkiye’de 2024’te 465 şirket iflas etti, bu da bir önceki yıla göre yüzde 23’lük artış anlamına geliyor.

İFLASLARDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Rapora göre, pandemi sonrası devlet desteklerinin sona ermesi, sıkı para politikaları, yüksek faiz oranları, zayıf küresel talep, ekonomik büyümenin yavaşlaması, tedarik zinciri sorunları ve jeopolitik gerilimler iflaslardaki artışta etkili oldu. Dun & Bradstreet COO’su Julian Prower, “2020-2022’de devlet destekleri iflasları yapay şekilde düşük tuttu. Ancak 2023’ten itibaren ekonomik gerçekler kendini gösterdi” dedi. Prower, şirketlerin proaktif risk yönetimi, kredi değerlendirmelerini güçlendirme ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme ile bu zorluklara karşı daha dayanıklı olabileceğini vurguladı.

Şirketlerin müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarının finansal sağlığını izleyerek, sağlıklı nakit akışı ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirleriyle riskleri yönetebileceğini vurgulayan Prower, “Veri odaklı içgörüler ve çeviklik, belirsizliklerde avantaj sağlar” dedi.

UKRAYNA ZİRVEDE, TÜRKİYE’DE ARTIŞ SÜRÜYOR

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşın etkisiyle yüzde 126’lık rekor artışla iflaslarda birinci sırada yer aldı. Singapur yüzde 40, Belarus yüzde 39, Avustralya yüzde 37, Kanada ve Romanya yüzde 35 artışla takip etti.

Türkiye’de ise CRIF İzleme Servisi’nin ticari sicil verilerine dayanan analizi, 2024’te 465 şirketin iflas ettiğini gösterdi. ABD’de ise 2023’teki yüzde 79’luk artışın ardından 2024’te yüzde 6’lık sınırlı bir artış yaşandı.

İFLASLARDA DÜŞÜŞ YAŞAYAN ÜLKELER

Raporda, Yunanistan yüzde 48’lik düşüşle en iyi performansı gösterirken, Kolombiya’da yüzde 43, Hong Kong’da yüzde 37, Çin’de yüzde 31, Rusya’da yüzde 26, Avustralya’da yüzde 19, Arjantin’de yüzde 18 ve Kazakistan’da yüzde 17 düşüş kaydedildi.

Dun & Bradstreet Baş Ekonomisti Dr. Arun Singh, iflaslardaki artışın pandemi sonrası gecikmeli etkiler, yüksek faiz oranları ve küresel enflasyonun devam eden baskısından kaynaklandığını belirtti. “Perakende, konaklama, inşaat ve imalat gibi düşük kâr marjlı sektörler iflas riskiyle daha fazla karşı karşıya. Dijitalleşmeye uyum sağlayamayan ya da yalnızca dijital ortama yönelip fiziksel mağazaları ihmal eden şirketler rekabet gücünü kaybetti” dedi. Singh, 2025’te faiz oranları ve enflasyonda düşüş beklense de finansman koşullarının sıkı kalmasının iflas riskini artıracağını, ciddi bir rahatlamanın ancak yıl sonunda mümkün olabileceğini ifade etti.