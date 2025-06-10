Elektrikli araç satışları vergi teşvikleriyle ilk çeyrekte iki katına çıkarken, üretici global markalar Türkiye’ye odaklandı. EN YAKIT ise artan taleple birlikte yıl sonuna kadar 500 hızlı şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye, son dönemde elektrikli araç pazarında önemli bir dönüşüm geçiriyor. Uygulanan vergi teşvikleri ve yükselen tüketici talebi, satışları hızla artırdı. İlk çeyrekte satışlar iki katına çıkarken, Avrupa’daki otomobil devleri de üretimlerini Türkiye pazarına özel olarak hızlandırmaya başladı. Üretici global markalar, üretim planlarını Türkiye’ye odaklayarak, Türkiye’nin elektrikli araç pazarındaki rolünü güçlendiriyor.

Türkiye’ye ilgi artıyor

Elektrikli otomobil markalarının son dönemde Türkiye’ye olan ilgisinin arttığını belirten EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Elektrikli araçların ÖTV’leri içten yanmalı motorlu araçlara göre daha uygun. Bu durum, elektrikli araçlara olan talebi ve ilgiyi artırıyor. Yeşil enerji dönüşümünün etkisiyle Türkiye, elektrikli araç pazarında güçlü bir ivme kazanıyor. Bunu gören firmalar da Türkiye’yi odağına almış durumda" dedi.

Hedef 500 istasyon

Elektrikli araç talebine paralel olarak yatırımlarını hızlandırdıklarını belirten Şenses, Türkiye genelinde 250’ye yakın yüksek hızlı şarj istasyonu ile hizmet verdiklerini ve bu sayının daha da artacağını söyledi.

Elektrikli araç kullanıcılarının sayısının artmasıyla birlikte taleplerin de hızla yükseldiğini ifade eden Şenses, "Bu doğrultuda her bir talebe özel çözümler üretiyor, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2025 yılı sonu itibarıyla 500 yüksek hızlı şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef elektrikli araçların daha geniş kitlelerce benimsenmesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

Uluslararası iş birlikleri yolda

EN YAKIT, uluslararası pazarlarda teknoloji uyumlu iş birlikleri kurmak üzere önemli adımlar atıyor. Şenses, yurtdışında görüştükleri firmalarla test süreçlerinin devam ettiğini ve ‘en-ix’ teknolojisine uygun altyapıya sahip firmalarla iş birliği yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şenses, "Global ölçekte büyümeyi hedefliyoruz. Elektrikli araç şarj altyapısının daha geniş bir ağa sahip olması, kullanıcılarımıza kesintisiz ve hızlı erişim sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre; şirket, düzenlediği kampanyalarla kullanıcılarının sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli avantajlar elde etmesini de sağlıyor. Örneğin Türk Hava Yolları’nın Miles&Smiles programıyla yapılan iş birliği kapsamda kullanıcılar, aldıkları her 1 kWh enerji için 1 mil kazanıyor.

Yeni kampanyalar düzenlemeye devam edeceklerini aktaran Tayfun Şenses, "Kullanıcılarımıza avantajlar sunmaya çalışıyoruz. Kullanıcı memnuniyetini ön planda tutarak, enerji alımını sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda kazanca dönüşen bir deneyim haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.