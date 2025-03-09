Ürdün’ün başkenti Amman’da Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi’nin ardından ortak bildiri kabul edildi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan’ın katılımıyla düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi’nin ardından ortak bildiri kabul edildi. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın temsil ettiği toplantı sonrasında kabul edilen ortak bildiride Suriye’nin güvenlik ve istikrarına destek mesajı verildi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırganlığı kınandı

Suriye halkının vatanlarını yeniden inşa etme çabalarına ve Suriye’nin güvenliği, egemenliği ve huzurunun muhafazasına destek taahhüdü verilen bildiride, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı da kınandı. Bildiride katılımcı ülkeler, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığının ve Suriye’nin içişlerine müdahale girişimlerinin kınanması ve reddedilmesi gerekliliğine işaret ederek, bu eylemlerin daha fazla çatışmaya yol açabileceğine dikkat çekti. Katılımcı ülkeler ayrıca, uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi’ne uluslararası hukukun uygulanmasını sağlama, İsrail’in ihlallerine son verme ve İsrail’in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesini temin etme çağrısında bulunulması konusunda görüş birliğine vardı. Ayrıca İsrail’in saldırılarını durdurması ve Suriye ile İsrail arasındaki anlaşmalara uymasının talep edilmesi gerektiği ifade edildi.

DEAŞ ile mücadelede koordinasyon için ortak operasyon merkezi kurulacak

Terörün her şeklinin kınanması ve terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapılan bildiride, "Katılımcılar, DEAŞ’ın Suriye, bölge ve dünya güvenliğine yönelik oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılmasına ve bu örgütün yok edilmesine dönük mevcut uluslararası çabalara destek amacıyla işbirliği ve koordinasyonun tesisi için ortak bir operasyon merkezi kurulması ve DEAŞ cezaevleriyle ilgili meselelerin ele alınması konusunda mutabık kalmıştır" denildi.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele

Bildiride, katılımcı ülkeler uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile organize suçlarla mücadelede iş birliği yapılması ve Suriye’nin bu konulardaki kapasitesinin geliştirilmesi için yardım ve destek sağlanması hususunda mutabakat sağladı.

Suriye’nin yeniden inşasına destek

Suriye’nin yeniden inşasına yönelik çabalara da yer verilen bildiride, Suriye’deki toparlanma projelerine katkıların artması için uluslararası destek sağlanması, yeniden imar çalışmalarına engel teşkil eden hususlarla mücadele, inşa kapasitesinin artırılması için Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde çalışma taahhüt edildi. Bildiride, Suriye’ye komşu ülkelerin ekonomik işbirliği ve altyapı projeleri yoluyla Suriye’de ekonomik kalkınmayı desteklemelerinin önemine de dikkat çekildi.

Suriyeli mültecilerin geri dönüşü

Bildiride, bölge ülkelerinin uluslararası toplum ve ilgili BM kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışarak Suriyeli mültecilerin uluslararası hukuka uygun şekilde, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde vatanlarına dönüşünü sağlayacak güvenlik, yaşam ve siyasi koşulların oluşturulması çağrısında bulunularak, mültecilerin dönüşü tamamlanana kadar uluslararası toplumun ev sahibi ülkelerdeki mültecilere yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesi istendi.

Bir sonraki toplantı Türkiye’de yapılacak

Bildiride, bugünkü görüşmelerin ilerletilmesi ve gerekli kararların alınması amacıyla bir sonraki toplantının önümüzdeki aylarda Türkiye’de düzenlenmesi konusunda mutabık kalındı.