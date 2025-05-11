Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanda Semt 77 Yalovaspor’u 87-78’lik skorla yendi. Bu sonuçla Basketbol Süper Ligi’nde küme düşen ilk takım Semt77 Yalovaspor oldu.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk

Semt 77 Yalovaspor : Griffin 16, Kadir Bayram 9, Krampelj 18, Ege Özçelik 2, Sherfield 10, Boran Güler 2, Peterka 9, Yiğit Onan 12, Melih Kapucu

Başantrenör :Candost Volkan

Dalyanım Derneği’nden anlamlı dayanışma kahvaltısı: "Yılın Annesi" hayvansever Esra Kuşçu oldu Dalyanım Derneği’nden anlamlı dayanışma kahvaltısı: "Yılın Annesi" hayvansever Esra Kuşçu oldu

Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Van Beck 30, Williams 9, Troy Selim Şav 5, Tyree 10, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 8, Echenique 9, Kılıçarslan Şenkahya 2

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 22-22

Devre: 41-44 (Aliağa Petkimspor Lehine)

3. Periyot 53-62 ( Aliağa Petkimspor Lehine)

Kaynak: İHA