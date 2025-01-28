Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Teknik Üniversitesi arasında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması, üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarının artırılması ve potansiyel yeteneklerin tespit edilerek dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanına yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında “Türkiye Siber Vatan Programı Sızma Testi Eğitimi” düzenlendi.

Eğitimle ilgili konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Türkiye’de kalkınma ajansları, kaynakların yerinde ve etkin kullanılması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yereldeki potansiyellerin harekete geçirilmesi amacıyla kurulmuş kalkınma birimleridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında 26 farklı bölgede faaliyet gösteren kalkınma ajansları, insan kaynağının kapasitenin geliştirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, programlar oluşturmakta, işbirlikleri geliştirmekte ve mali ve teknik destekler sağlanmaktadır. Bununla birlikte, kalkınma ajansları tarafından gençlerimizin dijital teknolojiler konusunda farkındalığının artırılması, siber güvenlik, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda teknoloji odaklı girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli modüllerden oluşan program ve projeler de kurgulanıyor. Bu program ve projelerden biri de siber güvenlik konusunda nitelikli siber güvenlik uzmanı yetiştirilmesi amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen, eğitim müfredatı ve programı oluşturma, kapasite geliştirme, farkındalık ve motivasyon oluşturma faaliyetlerinin marka adı olan Siber Vatan Programı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ajansımızın da dahil olduğu 17 kalkınma ajansı bölgesini kapsayan 23 ilde yürütülen bu program ile siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilerek genç istihdamının artırılması hedefleniyor. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, Konya Teknik Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde Türkiye Siber Vatan Programı 2025 Dönemi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Konya Teknik Üniversitemiz ev sahipliğinde yüz yüze eğitimlerin ilki olan Siber Güvenlik Sızma Testi Eğitimleri gerçekleştirildi. 42 öğrencinin katılımı ile 5 gün süren eğitimler boyunca katılımcılara bilgi toplama yöntemleri, tarama, servislerden bilgi alma ve sistemlere giriş, Exploit geliştirme ve araçlar, sosyal mühendislik, DOS ve oturum çalma, kablosuz ağlar gibi çeşitli konularda ayrıntılı bilgiler verildi. Bu 5 günlük eğitimin ardından yaklaşık 1 aylık online görev süreci olacak. 17-21 Şubat tarihleri arasında ise öğrencilere Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimleri verilecek, üçüncü eğitim ise Web Güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek. Yaz döneminde ise öğrenciler kampa alınarak burada özel eğitimler alacaklar. Gerek ülkemizin ve gerekse de bölgemizin siber güvenliğine çok değerli katıları olacağına inandığımız bu programa verdikleri destek için Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, eğitimlerin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.