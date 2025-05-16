İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı başladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul’da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısına geçildi. Yaklaşık 3 aradan sonra Rusya ve Ukrayna’nın aynı masada buluştuğu görüşmenin başladığı öğrenildi.
Kaynak: İHA