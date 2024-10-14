Açılışının birinci yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, iş ve sanat dünyasından iki önemli ödülün daha sahibi oldu. 21’inci Uluslararası İş Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Stevie Ödülü’ne layık görülen müze, Dünya Sanat Günü Wallace Hartley Ödülleri’nde de 2024 Sanat Kurumu Ödülü’nü kazandı.

Stevie Ödülleri çatısı altındaki 21’inci Uluslararası İş Ödülleri’nin (21st International Business Awards) kazananları açıklandı. Bu yıl 62 ülke ve bölgeden 3 bin 600’ün üzerinde adayın değerlendirildiği yarışmada Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ’Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Başarı’ kategorisinde Stevie Ödülü kazandı. Stevie Ödülleri’ni kazananlar, iki aylık değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 300’den fazla sektör profesyonelinin puanlamasına göre belirlendi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Başarı kategorisindeki adaylar, hizmet verdikleri toplumların yaşamlarında anlamlı bir etki oluşturmak konusundaki kararlı çalışmalarına göre değerlendirildi.

21’inci Uluslararası İş Ödülleri’nin kazananlarına İstanbul’da düzenlenen bir törenle ödülleri takdim edildi.

2024 Sanat Kurumu Ödülü | Dünya Sanat Günü Wallace Hartley Ödülleri

Dünya Sanat Günü ‘Wallace Hartley’ Ödülleri ise Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam ve Yönetim Kurulu Üyesi Nebahat Karyağdı’nın ev sahipliğinde Piramid Sanat’ta düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, “Türk sanatçılarına ve sanat ortamına yıllardır sunduğu imkanların yanı sıra, koleksiyonunu kalıcı bir müzeye dönüştürerek kitaplaştırması ve Türk iş ortamına sunduğu kalıcı güzel örnek” vesilesiyle 2024 Sanat Kurumu Ödülü’ne layık görüldü.

Yapılan törenlerde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi adına ödülleri, müzenin müdürü Ayşe Canan Atlığ kabul etti.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin sergileri, günümüzde 2.700 civarında eserin yer aldığı, ülkemizin en geniş ve en kapsamlı özel koleksiyonlardan biri olan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan besleniyor. Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı gibi Türk resim sanatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerin eserleri burada sergileniyor.

Açıldığı günden beri sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, restorasyonu ve marka kimliği için üretilen projelerle Mart 2024’te MUSE Awards’ta ‘Yaratıcılık’ alanında Altın, ‘Tasarım’ alanında ise Gümüş ödülün sahibi oldu.