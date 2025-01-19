Ankara’da düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası beşinci ve son gün müsabakalarıyla sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu’nda 15-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 73 ilden 867 kulübe bağlı 2914 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 10’ar sıklette şampiyonlar belli oldu. Sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olan sporcular ve kulüpleri şu şekilde:

Kadınlar

42 kg: Damla Nur Yılmaz (Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü)

44 kg: Zeynep Çiçek (Eskişehir Önder Spor Kulübü)

46 kg: Fatma Zehra Akyazıcı (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

49 kg: Neslişah Ençok (İlbank Spor Kulübü)

52 kg: Sıla Irmak Uzunçavdar (İlbank Spor Kulübü)

55 kg: Öykü Yaman (Mert Asya Spor Kulübü)

59 kg: Esila Deniz (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü)

63 kg: Ezgi Naz Akyapın (Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü)

68 kg: Evra Alıcı (Alfa Taekwondo Spor Kulübü)

+68 kg: Elifnaz Köseoğlu (Gezgin Spor Kulübü)

Erkekler

45 kg: Hakan Yıldırım (Madu Spor Kulübü)

48 kg: Yankı Morkoç (Türk Telekom Spor Kulübü)

51 kg: Ömer Talha Dülger (Samsun Büyükşehir Spor Kulübü)

55 kg: Emre Talha Evin (İlbank Spor Kulübü)

59 kg: Emre Sarıtaş (Samurçay Spor Kulübü)

63 kg: İbrahim Efe Düzel (Ulaştırma Spor Kulübü)

68 kg: Buğra Coşgungönül (EGO Spor Kulübü)

73 kg: Yiğit Ali Akkoç (Murat Boyalı Spor Kulübü)

78 kg: Hamza Uzun (Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü)

+78 kg: Yusuf Efe Mızrak (Bolu Yiğit Spor Kulübü)