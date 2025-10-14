Sinop’un Türkeli ilçesinde, sonbaharın gelmesiyle birlikte kestane sezonu da açıldı. İlçe genelinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ormanlara giderek kestane toplamaya başladı.

Köylüler, topladıkları kestanelerin bir kısmını pazarlarda satarak gelir elde ederken, bir kısmını ise kışlık tüketim için ayırıyor.

Kestane toplamak için İstanbul’dan memleketi Türkeli’nin Yazıcı köyüne gelen Bekir Özkaya, hem doğayla iç içe vakit geçirdiklerini hem de çocukluk hatıralarını tazelediklerini söyledi.

Özkaya, "Çocukluğumuzda çok toplardık. Hem eski günlerin özlemini gidermek hem de akraba, eş dost ziyareti için memleketime geldim. Geçen yıllara göre kestane az bulunuyor. En azından kendimizin tüketeceği kadar toplayabiliyoruz" dedi.

Türkeli ormanlarında bu yıl kestane veriminin geçen yıla oranla düşük olduğu belirtilirken, bölge halkı buna rağmen geleneği yaşatmaya devam ediyor.