Sinop’un Türkeli ilçesinde Eğitim ve Kültür Günleri başladı.

16-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Eğitim ve Kültür Günleri etkinlikleri için açılış programı düzenlendi.

Açılış programının ardından Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül’ün anlatımıyla Değerler Eğitimi Üzerine Gençlik Buluşması söyleşisi gerçekleştirildi.

3 gün sürecek olan Türkeli Eğitim ve Kültür Günleri, 13.30’da Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen tiyatro-şiir yarışması ile devam etti.