5G teknolojisi için hazırlıklarına devam eden Turkcell, TEKNOFEST KKTC’de önemli bir 5G denemesi gerçekleştirdi. Girne sahilinde yer alan yeni nesil otonom mobil deniz aracı, Lefkoşa’daki TEKNOFEST alanından 5G ile kontrol edildi.

Turkcell, 1-4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlenen TEKNOFEST KKTC’de yeni bir 5G testine imza attı. Girne Alsancak sahilindeki yeni nesil otonom deniz aracı, festival alanından 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol edildi. Geçtiğimiz yıllarda başarılı 5G bağlantı denemelerine imza atan Turkcell, Kıbrıs’taki TEKNOFEST’te, insansız bir deniz aracında 5G testi gerçekleştirdi. Başarıyla tamamlanan çalışmanın ardından konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in yenilikçi bağlantı teknolojilerindeki öncülüğünü sürdürdüğünü söyledi. TEKNOFEST’in yerli ve milli teknolojilere büyük katkı sunduğunu vurgulayan Koç, konuşmasında şu açıklamalara yer verdi:

"Denizde ilk 5G testi"

"2026 yılında ülkemizde devreye alınması planlanan 5G teknolojisi için yaptığımız altyapı yatırımları hızla devam ediyor. Mobil ve fiber altyapı çalışmaları devam ederken, farklı kullanım alanlarına yönelik bağlantı testlerimizi de çeşitlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl, karada pek çok bağlantı denemesi yaptık. TEKNOFEST KKTC’de ise karadan denize gerçekleştirilen ilk 5G testine imza attık. Bu testte, 5G’nin düşük gecikme ve yüksek hız avantajlarıyla otonom bir deniz aracını başarıyla yönettik.

Teknofest’te doğan insansız deniz aracı

KKTC’de yaptığımız bu testin bir diğer önemi ise kentsel su üstü taşımacılığı amacıyla tasarlanan insansız deniz aracının TEKNOFEST kuşağından gençler tarafından geliştirilmiş olması. Turkcell 5G ile kontrolünü sağladığımız yeni nesil otonom mobil deniz aracını geliştiren SuTech ekibi TEKNOFEST’te doğmuş, uluslararası başarılar kazanmış bir ekip. Bu vesileyle TEKNOFEST kuşağı girişimci gençlerimizi tebrik ediyorum.

1.1 milyar dolardan fazla katkı

İştirakimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijitalleşme, enerji ve altyapı alanlarına önemli yatırımlar yapıyoruz. Bugüne dek kamuya doğrudan ve dolaylı olarak sağladığımız katkının toplam tutarı 1.1 milyar doları, altyapımıza yaptığımız toplam yatırım ise 300 milyon doları aştı. 4.5G teknolojisini adaya ilk getiren operatör olarak, şimdi de 5G ve fiber altyapısına yönelik yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz.

Ödül töreni İstanbul’da

Türkiye’nin lider teknoloji markası olarak, gençlerimizi yenilikçi fikirler üretmeye ve değerli projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz ‘5G Konumlandırma Yarışması’nın sonuçları da TEKNOFEST’in sonbaharda yapılacak İstanbul etabında açıklanacak."