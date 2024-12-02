Türk Yurdu Dergisi ve Türk Yurdu Yayınları Ankara Kitap Fuarı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara’da bu yıl 21’incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da ziyarete açıldı. 800’ü aşkın yazarı, okurlarıyla bir araya getirecek olan fuarda Türk Yurdu Dergisi ve Türk Yurdu Yayınları standı da ziyaretçilerini bekliyor.

Türk Yurdu Dergisi ve Türk Yurdu standında okurları ile bir araya gelen Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz tanıtımı yapılan kitaplarına dair şu açıklamalarda bulundu:

“Bu iki kitabımda 2016 yılından 2019’a kadar olan yazılarım var. Neden ‘Beka Meselesi’ başlığını koydum? Çünkü içinde her ay değişik konularda yazılmış yazılar var. Tarihi ve kültürel yazılar da var ama ağırlıklı olarak hatırlarsak 2016’da bir 15 Temmuz Darbe Girişimi yaşandı. Onun öncesinde de Türkiye’de sıkıntılar vardı ve yine 2016’dan sonra Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’ye karşı oluşturulan bir PKK terör devleti girişimi var. Buna karşı devletimizin, ordumuzun yaptığı operasyonlar var. Bütün bu yazılarımın değerlendirildiği kitaptır. Bir de ülkemizde hem o kitaptan başlayarak hem de bir sonraki kitabımda önemli bir konu, Türkiye büyük bir sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Geçici koruma diyoruz ama bu zaman aldı. Ona ilaveten düzensiz göçmenler geldi. Bütün bunları değerlendiriyoruz. Ayrıca gençliğimizin problemleri var. Gençlik çok önemli gelecek açısından. Beka demek sadece dış ilişkiler anlamına gelmiyor. Gençliğin problemleri var. Gençlik geleceğimiz olduğu için onların problemleriyle ilgili yazılarım var. Bu kitaplarda genel olarak bu meseleleri değerlendirmeye çalıştım.”

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişmelerin yaşandığını belirten Öz, “Şu anda Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişmeler oluyor. Türkiye bir süredir Esad rejimiyle Suriye meselesi konusunda anlaşmak için çağrılar yaptı fakat buna cevap bulamadı. Bu ara dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde bir başkanlık seçimi yaşandı. Bunun bölgemizin politikasına nasıl yansıyacağını herkes bekliyor. Bir ara dönem yaşıyoruz. Onun için bu ara dönemde aktörler kendi cephelerinden durum değerlendirmesi yaptılar. Orada muhalif gruplar bir harekete geçti. O hareket sırasında PKK’nın oradaki uzantısı da fırsattan istifade etmeye kalktı ama tabi başarılı olamadı. Temennimiz onların başarılı olamamasıdır. Tabii Türkiye şu anda durumu takip ediyor. Orada Türkiye’ye yakın Suriye Milli Ordusu’nun da işin içinde olması olumlu bir faktör olarak değerlendirilmelidir. İleride tam olarak ne olacak kestirmek kolay değil ama en azından bu terör devletçiğinin uzanacağı hatları şimdiden kesmiş olmamız bizim için son derece önemlidir. Biz tabii Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak Suriye Devleti’nin toprak bütünlüğünden yanayız ama orada eğer bir başka proje uygulanmak isteniyorsa ona da dur demek Türkiye’nin bekası için bir tedbirdir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu devam eden olayları yakından takip ediyor. Orada bizim aleyhimize bir oluşuma asla izin verecek durumda değiliz” ifadelerini kullandı.

Tanıtılan kitapların Türkiye ve Türk milleti için yazıldığına ve kitap satışlarından kar amacı güdülmediğine dikkati çeken Öz, “Standımızda çok sayıda kitap yok sebebi ise Türk Ocakları olarak kendi yayınlarımızı burada yayımlıyoruz. Bir de genel başkan olarak ve genel başkan yardımcımız başka yayınevlerinden uzmanlık alanlarımız veya hocamızın seyahatleriyle ilgili kitapları yayımlıyoruz. Burada kitaplar Türkiye ve Türk milleti için yazılmış kitaplardır. Buradaki kitapların geliri de öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin ihtiyaçları için harcanmaktadır. Burada ticari bir faaliyet yoktur. Buradaki faaliyetin tek amacı bu kitapların satışından elde edilen gelirin bizim burs fonuna aktarılmasıdır” diye konuştu.

Türk Yurdu Dergisi ve Türk Yurdu standında okurları ile bir araya gelen Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz ise, kitap fuarlarının Türkiye için son derece önemli olduğunu belirterek, “Özellikle de Ankara için bunun çok değerli olduğunun da farkındayız. Hem yayınevleriyle görüştüğümüzde hem de buraya gelenlerle görüştüğümüzdeki açıldığından beri buraya imza günlerine katılıyorum yayınevlerine. Herkesin söylediği şey şu; ‘buranın entelektüel bir yapısı var Ankara’nın’ Gelenler kitapları bilinçli olarak inceleyip alıyorlar. Ankara için entelektüel yapısı ve bakış açısı açısından. Ne kadar gençliğimiz okumuyor, yazmıyor, kısa mesajlarla haberleşiyor desek de gençlerde de yine okumayı, araştırmaya karşı bir merakları var. Z kuşağı sıradan bir kuşak değil bence. Belki sizler de bu grubun içindesiniz veya çevrenizde bunlar da var ama Z kuşağı gerçekten akıllı, bilinçli olarak geleceğimiz açısından önem arz eden ve güvenebileceğimiz bir nesil olarak bizi mutlu ediyor. Kitap fuarlarında bunu görmek de çok büyük bir mutluluk” açıklamasında bulundu.