Türk Telekom, kullanıcılarının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetlerini sürdürüyor.

Türk Telekom, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetlerini sürdürüyor. Türk Telekom, uçtan uca müşteri deneyimini sürekli geliştirme hedefi, tarifeleri, kampanyaları ve dijital servislerdeki yenilikçi yaklaşımıyla mobil iş kolundaki hizmetlerini devam ettiriyor. ‘Fiber Mobilite Çağı’nı başlatan Türk Telekom’a son bir yılda 5 milyondan fazla müşteri numarasını taşıdı.

"Mobil numara taşımadaki liderliğimiz; yaptığımız yatırımların, müşteri deneyimi odağımızın ve yenilikçi çözümlerimizin doğal bir sonucu"

Müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik stratejilerin somut sonuçlar verdiğinin altını çizen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak tüm iş kollarımızda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ederken müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, onlara en doğru ve etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz. Mobil alanda gösterdiğimiz güçlü performans ve numara taşıma pazarındaki liderliğimiz de altyapı yatırımlarımız, müşteri odaklı stratejilerimiz ve sunduğumuz yenilikçi çözümlerin bir ürünüdür. Son 1 yılda 5 milyondan fazla müşterinin numarasını Türk Telekom’a taşıması da sunduğumuz deneyimin kalitesini ve müşterilerimizin bize duyduğu güveni açıkça gösteriyor. Mobil numara taşıma pazarında en çok tercih edilen lider operatör olarak, her temas noktasında müşteri deneyimini sürekli olarak geliştirerek memnuniyet skorlarımızı istikrarlı biçimde artırmayı ve kapsayıcı hizmet anlayışımızla mobildeki güçlü büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Türk Telekom, mobil numara taşıma pazarındaki başarısının iletişimini ünlü komedyen Tolga Çevik ile yaptığı ‘Arkadaşım Hoş Geldin’ reklam serisine de taşıdı. Reklam filminde müşteriler, bir operatörden öte samimi bir yol arkadaşı yaklaşımıyla karşılanırken, Fiber Mobilite’ye, Türk Telekom Prime’ın hayatın birçok alanında sunduğu ayrıcalıklara ve gençlik markası Selfy’nin sunduğu internet faydasına dikkat çekiliyor.