Dijital çağın olanaklarını dünyayla aynı anda kullanıcılarına sunmak için yenilikçi teknolojiler geliştiren Türk Telekom, Avrupa’nın ilk kapsamlı 5G-Advanced (5G-A) gemi algılama testlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu çalışma, ZTE iş birliğiyle ve İstanbul Avcılar Kumport’taki 5G-A Endüstriyel Mobil Şebekesi kullanılarak, Entegre Algılama ve İletişim (ISAC, Integrated Sensing and Communication) teknolojisi ile başarıyla tamamlandı.

Küresel düzeyde lider şirketlerle iş birlikleri yürüten Türk Telekom, kullanıcılarına en ileri teknolojileri sunmak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefleyen şirket, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından biri olan ZTE ile iş birliği yaparak, İstanbul Avcılar Kumport’ta 5G-A Endüstriyel Mobil Şebekesi üzerinden Avrupa’nın ilk kapsamlı gerçek zamanlı gemi algılama ve takip testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. 5G-A sinyallerini kullanarak gemilerin gerçek zamanlı anlık olarak algılanmasını sağlayan bu sistem, gemilerde ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan çalışıyor. Denizcilik ve liman taşımacılığında güvenliği ve verimliliği artıran bu yenilik, her yıl İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen ve küresel mobil teknoloji endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden olan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı.

"Geleceğin bağlantı teknolojilerine öncülük ediyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, teknoloji birikimimizi hayatın tüm alanlarına yansıtıyoruz. Spor, sağlık, tarım gibi birçok farklı sektörde uyguladığımız 5G denemelerimiz ile ülkemizi geleceğe bağlayan pek çok proje ve çalışmanın öncüsüyüz. Kırdığımız 5G hız rekorlarının yanı sıra ülkemizin ilk akıllı fabrika uygulaması, ilk özel endüstriyel mobil şebeke, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi projeye imza attık. Güçlü fiber altyapımız ve ileri teknolojimizle uçtan uca dijitalleşmenin merkezinde yer alırken, 5G-A ve ötesi teknolojilere yönelik ekosistemdeki uygulama alanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ZTE ile iş birliğiyle İstanbul Avcılar Kumport’taki 5G-A Endüstriyel Mobil Şebekesi üzerinden Avrupa’nın ilk kapsamlı gerçek zamanlı gemi algılama denemesini başarı ile gerçekleştirdik. 5G sonrası ağların en önemli bileşenlerinden biri olarak görülen teknolojinin temel taşlarından biri olması beklenen ISAC teknolojisi, otonom araçlardan, akıllı şehirlere, endüstriyel otomasyondan savunmaya, güvenlikten sağlık teknolojilerine kadar pek çok alanda iletişim ve algılama süreçlerini birleştirerek daha verimli, güvenli ve akıllı çözümler sunuyor. Türk Telekom olarak, geleceğin bağlantı teknolojilerini kullanarak sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırmaya ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz" dedi.

ZTE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Xie Junshi , "ZTE ve Netaş olarak Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, dijital dönüşüm ve inovasyona olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesi. Ortak çabalarımız sonucunda Avrupa’nın ilk kapsamlı 5G-A gerçek zamanlı gemi algılama testini başarıyla tamamlamış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu öncü başarı, denizcilikte bağlantının ve operasyonel verimliliğin geleceği hakkında güçlü bir mesaj verirken, denizcilik ve akıllı limanların gelişimi için yeni bir standart belirliyor. Bu çığır açan gelişme, yalnızca deniz taşımacılığında sürekliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişmiş bağlantı teknolojilerinin gerçek zamanlı algılama sistemleriyle entegrasyonunun kritik önemini vurguluyor. Stratejik ortaklığımız, Türkiye genelinde birçok sektöre yenilikçi akıllı çözümler sunarak ülkenin teknoloji ve inovasyon alanındaki bölgesel liderliğini daha da güçlendiriyor. Birlikte, teknolojinin hayatın her alanını zenginleştirdiği, sürdürülebilir ve daha akıllı, daha bağlantılı bir toplum oluşturduğu bir gelecek inşa ediyoruz" diye konuştu.

Türk Telekom’dan 5G-A ve 6G teknolojileriyle geleceğe yatırım

Yapılan açıklamaya göre şirket, ZTE ve Netaş iş birliğiyle İstanbul Avcılar Kumport Limanı’nda gerçekleştirilen denemede, 5G-A’nın gelişmiş algılama teknolojisi kullanılarak limana giriş ve çıkış yapan gemiler gerçek zamanlı olarak izlendi. Bu süreçte, gemiler üzerinde herhangi bir son kullanıcı ekipmanı bulunmadan, 5G-A baz istasyonu tarafından yayılan sinyaller; yapay zekâ desteğiyle işlenerek gemi konumları, hızları, boyutları tespit edildi ve liman trafik yönetim sistemine entegre edildi. Bu sayede, gemilerin hareketleri gerçek zamanlı olarak izlenerek güvenli ve verimli bir yönlendirme sağlandı. Türk Telekom, 6G’nin temel taşlarından ISAC teknolojileri üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. ISAC, haberleşme ve algılama sistemlerini birleştirerek akıllı şehirler, otonom araçlar ve sağlık gibi alanlarda verimli, güvenli ve akıllı çözümler sunuyor. Türk Telekom, 5G-A ve 6G şebeke dönüşümü ve 6G tabanlı ürün geliştirme süreçlerine devam edecek.