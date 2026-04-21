'Altaylardan Tuna'ya Kızılelma'ya Türkler' raflardaki yerini alarak okuyucusuyla buluştu. Mesut Kılıçoğlu tarafından kaleme alınan eser, Türk tarihini destansı bir anlatımla ele alıyor. 750 sayfa ve 12 bin 550 beyitten oluşan kitapta, Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'ten itibaren Türk tarihinin kronolojik gelişimi anlatılıyor. Eserde, Alp Er Tunga, Mete Han, Oğuz Kağan başta olmak üzere Türk tarihine yön veren liderler, hanlar, sultanlar ve kahramanların hayatları ile mücadeleleri yer alıyor. Kitapta ayrıca Talas Savaşı, Dandanakan Savaşı ve Malazgirt Meydan Muharebesi gibi Türk tarihinin dönüm noktaları da akıcı ve etkileyici bir üslupla aktarılıyor.