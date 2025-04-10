Antalya’da Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Görevlerimizi ifa ederken en büyük gücümüz aziz milletimizin güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur" dedi.

10 Nisan 1845’te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şube Başkanı Hanifi Eker, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Emniyet Müdürü Aykut Baltacı, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Gazileri Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeki Kılınç, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Yardımcısı Barış Kurucu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet müdürleri, emniyet personeli katıldı.

"En büyük gücümüz milletimizin güveni"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından sona erdi. Törende konuşan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Kurulduğu 1845 yılından itibaren tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen teşkilatımızın ilk günkü vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek azim ve kararlığı içerisinde yoluna yılmadan yorulmadan devam etmektedir. Görevlerimizi ifa ederken en büyük gücümüz aziz milletimizin güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur. Emniyet teşkilatımız hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek tesis ettiğimiz güvenle milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Milletimizin bizlere duyduğu bu güveni pekiştirmekle onlara en iyi hizmeti sunmak öncelikli vazifemizdir" dedi.

"Huzurun ve güvenliğin teminatı"

Arslan konuşmasının devamında, "Huzurun ve güvenliğin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutladığımız bugün de ‘Halka hizmet, hakka hizmettir’ düsturunu şiar edilerek canla başla gece gündüz demeden çalışan emniyet teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza, iş birliği içerisinde bulunduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bir kez daha huzurunuzda canı gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizin manevi çatısı devletimizi ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız için vatanımızın bekası ve milletimizin huzuru ve varlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizin milletimize emanet bıraktıkları ailelerinin ailemiz olduğunu, evlatlarının evlatlarımız olduğunu, aziz hatıralarının ise bizi millet yapan en önemli değerlerimizden olduğunu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.