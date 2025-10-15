Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Türk boks kulübü EC BOXİNG’in iki boksörü Romanya’da ringden zaferle ayrılırken, rakiplerini nakavt ettiler.

Romanya’da ringe çıkan Türk kulübünün boksörleri Christian Hammer ve Viktor Faust, rakiplerini nakavt ederek yendiler. Maçın ardından EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, başantrenör Bülent Başer ve basın danışmasın Vedat Alyaz açıklamalarda bulundu.

Erol Ceylan: "Maça Türkiye’deki tesislerimizde hazırlandık"

Geçtiğimiz günlerde Antalya Kaş’ta Türkiye şubesini açan EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, ‘Boksörlerimiz bu önemli galaya Kaş’ta açtığımız yeni tesislerimizde hazırlandılar. Hedefimiz dünyanın çeşitli ülkelerindeki şampiyonları ülkemize getirerek hem tanıtımımızı yapmak hem de ülkemizi profesyonel boksun merkezi haline getirerek döviz kazandırmak. Romanya’da ringe çıkan Christian Hammer ve Viktor Faust, rakiplerini arka arkaya devirerek büyük bir başarıya daha imza attılar. Şimdi yeni hedefimiz dünya şampiyonluk maçlarına çıkmak" dedi.

Bülent Başer: "Sonuçlar muhteşem"

Geçtiğimiz yıl Alman Boks Federasyonu BDB tarafından Almanya’nın en iyi antrenörü seçilen EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer ise sonuçlardan memnun olduğunu vurgulayarak, "Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Birkaç gün dinlendikten sonra hemen antrenmanlara başlayacağız. Geçen yıl Amerika’da yaptığı maçta kaburgaları kırılan Viktor Faust, bu maçta yeniden dev maçlara hazır olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Dev maçlar bizi bekliyor"

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da, bu sonuçlarla sporcuların dünya sıralamasındaki yerlerinin de yükseldiğini belirterek, "Yakında yeniden dünya devleriyle kapışacağız" açıklamasında bulundu.