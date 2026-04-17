Türk firması, yeni nesil dijital İngilizce öğrenme platformu ile uluslararası yarışmada finale kaldı.

Eğitim teknolojileri, dijital çözümler ve yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren Türk Macenta Yayıncılık, geliştirdiği yeni nesil dijital İngilizce öğrenme platformu The Globals V2 ile, The EdTech Awards'ta trend belirleyici kategorisinde finalist oldu. Yaklaşık 16 yıldır düzenlenen The EdTech Awards; eğitim teknolojileri alanında yenilik, etki ve dönüşüm oluşturan ürün, kurum ve ödül veriyor. Bugüne kadar dünyada pek çok global markanın da yer aldığı programda firma, programıyla İngilizce öğrenimini yalnızca dil becerileriyle sınırlamayan bütüncül bir eğitim yaklaşımı sunuyor. İlk versiyonunda 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG)' odağında geliştirilen platform, öğrencilerin İngilizce öğrenirken aynı zamanda küresel farkındalık kazanmalarını hedeflerken, platformla öğrencilerin kişisel ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi de amaçlanıyor. Platform, sanat, sosyal-duygusal öğrenme ve yaşam becerileri temelli içerik yapısıyla platform, öğrenme sürecini daha derin ve dönüştürücü bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca kurumlara içerikleri kendi müfredatlarına göre özelleştirme imkânı sunarak esnek ve ölçeklenebilir bir öğrenme ekosistemi oluşturuyor.

'Bu ölçekte bir uluslararası ödül programında finalist gösterilmek son derece değerli'

Yazılım ekibinin başında yer alan Burak Pusat, elde edilen başarıya ilişkin 'Bu ölçekte bir uluslararası ödül programında finalist gösterilmek bizim için son derece değerli. Bu başarı, yalnızca ürünümüzün değil; arkasındaki teknoloji vizyonunun, kullanıcı deneyimi yaklaşımının ve titizlikle yürüttüğümüz geliştirme sürecinin de karşılık bulduğunu gösteriyor' dedi.

İçerik Direktörü Esra Girgin de, 'Yalnızca global farkındalık kazandıran değil; öğrencinin kendisini, duygularını ve dünyayla kurduğu ilişkiyi geliştiren bir içerik yapısı kuruyoruz. Bu yaklaşım, platformu klasik bir dijital İngilizce öğrenme aracının ötesine taşıyor' diye konuştu.