Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyon ve sendikalar, maalesef çalışanlar adına değil, adeta işveren adına masaya oturuyor” dedi.

Türk Eğitim Sen İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı, “Türkiye Yüzyılı Eğitimle İnşa Edilecek” temasıyla 28-30 Kasım tarihlerinde arasında Antalya’da yapıldı. Toplantı öncesinde Memur-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Antalya Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Geylan, Antalya 1 No’lu şubenin düzenlediği “Vefa Gecesi”ne de katılarak, emekli üyelere plaket takdim etti.

“Kamu çalışanlarının kazanımları her geçen yıl daha da eriyor”

Kamu çalışanlarının 2009 yılından bu yana sendikal esaret altında olduğunu söyleyen Geylan, “Kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyon ve sendikalar, maalesef çalışanlar adına değil, adeta işveren adına masaya oturuyor. Bu nedenle dişe dokunur bir kazanım elde edilemediği gibi, kamu çalışanlarının kazanımları her geçen yıl daha da eriyor. Elbette bir sendika işverenle masaya oturduğunda her talebine karşılık bulamayabilir. Nitekim Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen de yetkili olduğu dönemde her istediğini elde edemedi ama hiçbir zaman kamu çalışanlarının güvenini rencide etmedi. Kamu çalışanları, ‘Sendikam belki her talebime karşılık bulamadı ama beni o masada adam gibi temsil etti’ dedi. Şimdi öyle mi?” diye konuştu.

Geylan, kamu çalışanlarını sendikal esaretten kurtaracak tek adresin Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olduğunu söyleyen Geylan, “Allah’ın izniyle önümüzdeki süreçte yetkili olacağız” ifadesini kullandı.

"Mülakat kamunun tüm alanlarından çıkarılmalıdır"

Mülakatın kamunun her kademesinden çıkarılmasını isteyen Geylan, “İlk atamalarda, görevde yükselmelerde, yönetici atamalarında sadece yazılı sınav başarısı dikkate alınmalıdır. Mülakata yönelik ülkemizin çok acı tecrübeleri var. Hatırlarsanız, örneğin 2014-2018 arasında tüm yönetici atamaları mülakatlar marifetiyle yürütüldü, çekirdek çitler gibi kul hakkı yendi. Bu nedenle mülakat uygulamasına son verilmelidir” diye konuştu.

Geylan, tüm kamu çalışanlarının vergi diliminin yüzde 15’e sabitlenmesini talep ederek, “Yılın üçüncü ayından itibaren çalışanlar bir üst, ikinci alt ay itibariyle de ikinci üst vergi dilimine giriyor, böylece maaş zamları kuş olup uçuyor. Vergide esas olan, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. Ancak bilim ülkemizde adeta vergi şampiyonu memurlarımızdır. Çünkü memurların maaşı cebine girmeden bordrodan kesilir ve memurlar vergilerini öder. Bu nedenle tüm kamu çalışanları yüzde 15’lik vergi dilimine sabitlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Bütün ilave ödemelerin emeklilik kesintisine dahil edilmesi gerektiğini belirten Geylan, “Böylece hem emeklilik ikramiyesinde hem de emekli maaşında tatmin edici artış gerçekleşecektir” dedi.