Prof. Dr. Abdulilah Ece, bilimsel yayınevi Springer Nature tarafından ‘Editöryal Katkı Ödülü’ ve ‘Yazar Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdulilah Ece, dünyanın önde gelen bilimsel yayınevlerinden Springer Nature tarafından iki farklı kategoride uluslararası editörlük ödülüne layık görüldü. Başta Nature olmak üzere çok sayıda prestijli akademik dergiyi bünyesinde barındıran yayınevi, seçkin editörlere ödüllerini takdim etti.

Springer Nature tarafından Prof. Dr. Abdulilah Ece’ye takdim edilen ödüllerden ilki "Editöryal Katkı Ödülü" oldu. Bu ödül, gönderilen makaleleri ve hakem değerlendirme süreçlerini titizlikle yürütmesi, aynı zamanda yayımlanan makalelerin bilimsel doğruluğunu koruma konusundaki hassasiyeti nedeniyle verildi.

Prof. Dr. Abdulilah Ece’ye verilen ikinci ödül ise "Yazar Hizmet Ödülü" oldu. Bu ödül, yazar deneyimini iyileştirme, değerlendirme sürecinin verimli, yapıcı ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlama konusundaki katkılarından dolayı takdim edildi.

Verilen ödüllerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Abdulilah Ece, bilimsel yayıncılığın sadece akademik üretkenlik değil, aynı zamanda etik sorumluluk ve tarafsızlık gerektiren bir alan olduğunu belirterek, "Bu ödüller, editörlerin yoğun akademik çalışmalarına rağmen bilimsel yayıncılığın desteklenmesi ve ilerlemesinde gösterdikleri kritik rollerinin uluslararası ölçekte takdir edilmesi açısından son derece kıymetli. Bilimsel bilginin doğru ve güvenilir bir şekilde yayılması, bilime hizmet etmenin en temel yollarından biridir" ifadelerini kullandı.