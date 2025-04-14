Batman Necat Nasıroğlu Külliyesi Leyla Nasıroğlu Bilim Merkezinde sergilenen "Ufkun Ötesinde Uzay Sergisi" kapsamında Türkiye’nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever, Batmanlı öğrencilere uzay yolculuğu sürecini anlattı.

Ufkun ötesinde belgeselinin izlenmesiyle başlayan söyleşi programı İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer’in açış konuşmasıyla devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ciğer konuşmasında, "Bugün burada ülkemizin uzay yolculuğunda çok kıymetli bir adamı daha konuşmak ve bu tarihi anlara tanıklık etmiş bir ismi dinlemek üzere bir araya geldik. Uzaya yolculuk yapmış astronotumuz Tuva Cihangir Atasever’i aramızda görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Aziz milletimizin bilimde, teknolojide ve özellikle uzay çalışmalarında attığı her adım, bizler için sadece bir başarı değil, aynı zamanda gelecek nesillerin ufkunu genişleten birer umut ışığıdır. Milli teknoloji hamlesi ile başlayan bu büyük yürüyüş, gençlerimizin hayallerini uzaya taşıyan bir vizyona dönüşmüştür. Bilim Merakla başlar. Ve biz biliyoruz ki, merak eden bir gençlik; sorgulayan, araştıran ve üreten bir geleceğin temelidir. Bugün burada bulunan her gencimizin, gözlerinde parlayan merak ışığını görüyor, Türkiye Yüzyılının mimarlarının aramızda olduğunu hissediyoruz. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kıymetli astronotumuz Tuva Cihangir Atasever’e tecrübelerini bizlerle paylaşacağı için şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Tarihe Türkiye’nin 2. astronotu olarak geçen Atasever okunan kısa özgeçmişinin ardından katılımcılara uzay yolculuğu öncesi hazırlık süreci ve uzay yolculuğu sürecini konu alan söyleşisi gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer tarafından programında sonunda astronot Tuva Cihangir Atasever’e çiçek verildi.