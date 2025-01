Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş, etkili adli görüşme üzerine Avrupa bünyesinde yer alan ülkelerden akademisyenler ve pratisyenlerden oluşturulan COST hareketliliğine üye olarak seçildi.

Kriminoloji ve Penoloji, sosyoloji, sosyal bilimler interdisipliner, sosyal hizmetler, davranış bilimleri, güvenlik bilimleri ve suç araştırmaları alanlarında bilimsel çalışmalar yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş, etkili adli görüşme üzerine Avrupa bünyesinde yer alan ülkelerden akademisyenler ve pratisyenlerden oluşturulan COST hareketliliğine (Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations (IMPLEMENDEZ) üye olarak seçildi.

Prof. Dr. Gönültaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu hareketliliğin amacı; suça karışan şüpheliler, suç mağdurları ve tanıkların bilim, hukuk ve etik standartlara uygun olarak soruşturulması ve bilgi toplanması için etkili görüşmelerin temelini oluşturan Mendez ilkelerinin tam olarak uygulanmasına yönelik gelişmeleri desteklemek, mümkün kılmak ve ilerletmektir. Biz de hem akademik hem de geçmiş soruşturmacı tecrübelerimizi bu hareketlilik çerçevesinde paylaşmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

COST, Avrupa Bilim ve Teknoloji İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology) organizasyonu olarak tanınmaktadır. Bu kuruluş, dört yıllık süreyle kabul edilen aksiyonlar kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürüten araştırmacılara; toplantılar, seyahatler ve uluslararası ağ oluşturma gibi alanlarda, proje niteliğine uygun şekilde Avrupa Birliği fonlarıyla uluslararası destek sağlamaktadır.