29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, önümüzdeki sene yeni yerinde, aynı heyecanla devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 2026 yılında kapılarını yeni adresinde açmaya hazırlanıyor.

28 yıldır Türkiye'de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonunun oluşmasına öncülük eden; şehirlerin ve beldelerin markalaşmasına, turistlerle buluşmasına katkı sağlayan turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı EMITT, 5-7 Şubat 2026 tarihlerinde Yeşilköy'de yer alan İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile, Türk Hava Yolları’nın resmi ulaşım sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında ve 2025 yılında Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleşen EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30.000’e yakın yerel ve uluslararası sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini misafir ediyor.

Her yıl binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayan, sektöre yön veren markalar, tur operatörleri, acenteler ve birçok profesyoneli aynı masa etrafında buluşturan EMITT, yeni lokasyonuyla daha erişilebilir, merkezi ve işlevsel bir fuar deneyimi sunmayı hedefliyor.