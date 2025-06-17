Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mezunları için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, sektör temsilcileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Konuşmasına akademik ve idari personel ile ailelere teşekkür ederek başlayan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Türkiye’nin göz bebeği Muğla gibi turizm şehrinde, ülke turizmine katkı sağlayacak ve turizm gücünü arttıracak olan mezunları uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Öğrencilere seslenerek, Üniversitenin kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Rektör Kaçar, "Hayat ağzında gümüş kaşıkla doğmamış hiç kimseye altın tepsi içerisinde sunulmuyor. Hepimiz belli sıkıntılar, çileler çekerek bugünlere ulaştık ve olgunlaştık. Bundan sonraki hayatınızda yolunuza çıkacak zorluklar ve sıkıntılar karşısında cesur olun ve asla ümitsizliğe düşmeyin. Kişisel ve toplumsal geleceğimizi inşa etmek için mücadeleden asla vazgeçmeyin. Hayata adapte olabilmek ve hayatta kalabilmek için öğrenme heyecanımızı sürekli diri tutmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetinizi kutluyor, bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi, mezun arkadaşlarına seslendikten sonra isim plakasını şeref kütüğüne yerleştirdi. Daha sonra dereceye giren ve mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Tören sonunda, MSKÜ’lü geleceğin turizmcileri, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.