TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Turgutluspor’da teknik direktör Eray Gülay sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Kulüp sayfasından yapılan açıklamada da Gülay ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, kulübün geleceği adına istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gülay, açıklamasında, "Turgutluspor’a gönülden bağlı biri olarak, kulübümüzün önünü açmak ve daha sağlıklı bir geleceğe zemin hazırlamak adına zor da olsa istifa kararı almış bulunuyorum" dedi.

İstifa açıklamasının ardından Turgutluspor Kulübü de resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktörümüz sayın Eray Gülay ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.