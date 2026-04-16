Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ile Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) iş birliğiyle su kaynaklarının korunması, kuraklık ve çevresel etkilerin ele alındığı 'Su ve Geleceğimiz' paneli yapıldı.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde Turgutlu Kent Konseyi ve TURÇEP iş birliğiyle düzenlenen 'Su ve Geleceğimiz' panelinde, alanında uzman isimler suyun geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Eski Belediye Binası'nda gerçekleşen ve vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte, suyun insan sağlığı üzerindeki etkilerinden su kıtlığına, tarımda kuraklıkla mücadeleden Gediz Nehri'ndeki su kirliliğine kadar birçok başlık ele alındı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Ali Osman Karababa su ve sağlık ilişkisine dikkat çekerken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz su kıtlığının giderek artan bir tehdit olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tayfun Özkaya ise tarımda kuraklıkla mücadele yöntemlerine değinirken, Turgutlu Çevre Derneği Başkanı Vedat Özçömlekçi Gediz Nehri'ndeki su kirliliğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Su ve Geleceğimiz paneline katılan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, 'Yaşamımızın temel kaynağı olan suyun geleceğiyle ilgili farklı yönlerden çok değerli bilgiler öğrendik. Alanlarında uzman konuklarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu panelde bugünümüzü ve geleceğimizi koruyabilmek adına suyun ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Konuklarımız başta olmak üzere panelin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.