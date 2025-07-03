Tunceli İl Özel İdaresi, 2025 yılı Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında tarımsal sulama alanında önemli bir projeyi daha tamamladı. Pertek ilçesine bağlı Yamaçoba köyünde yürütülen Tarımsal Sulama Projesi kısa sürede bitirilerek halkın hizmetine sunuldu.

Proje kapsamında, kapalı sistem polietilen borularla kurulan modern sulama hattı sayesinde 3 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Bu yatırımla birlikte bölgede su tasarrufu sağlanması, tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilerin emeğinin daha fazla değer kazanması hedefleniyor. Tunceli İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, üretimin ve kalkınmanın her zaman desteklendiği vurgulanarak, bölge çiftçisinin yanında olunmaya devam edileceği ifade edildi. Modern sulama sistemine kavuşan Yamaçoba köyünde çiftçilerin hem maliyetlerinin azalması hem de ürün kalitesinin artması bekleniyor.