Tunceli’de koruma altındaki çocuklar için kürek eğitimi protokolü imzalandı.

Tunceli Valiliği öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların sporla gelişimini desteklemek amacıyla tarihi bir adım atıldı. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Munzur Kürek Kano Su Sporları ve Yelken Spor Kulübü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, korunma altındaki çocuklara yönelik modern kürek eğitimi programları başlatılıyor. Protokolün Türkiye genelinde bir ilk olma özelliği taşıdığı bildirildi. İmzalanan protokolle, Tunceli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kalan çocukların, düzenli kürek antrenmanlarıyla tanışacağı aktarıldı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "Bugün attığımız bu imza, sadece bir protokolden ibaret değil, korunma altında olan çocuklarımıza yapılan çok değerli bir yatırımdır. Onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek, kendilerini keşfetmelerine imkan sağlamak bizim en temel görevimizdir. Kürek sporu; dayanışmayı, dayanıklılığı, disiplini, takım ruhunu ve özgüveni geliştiren çok yönlü bir branştır. Doğayla iç içe gerçekleştirilen bu spor sayesinde çocuklarımız hem fiziksel kondisyon kazanacak hem de stresle başa çıkmayı, birlikte hareket etmeyi ve hedefe odaklanmayı öğrenme fırsatı bulacaklar. Bu proje sayesinde çocuklarımız hem yeni bir sporla tanışacak hem de bu sporun getirdiği sosyal becerilerle hayata daha güçlü adımlarla devam edebilecekler. Bu, onların kendilerine olan güvenlerini artıracak, aidiyet duygularını pekiştirecek ve gelecekteki yaşamlarında başarılı bireyler olmalarına zemin hazırlayacaktır" diye konuştu.

Protokol, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan ve Munzur Kürek Kano Su Sporları ve Yelken Spor Kulübü Başkanı Nesrin söylemez arasında imzalandı.