Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan 57 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

İnci Kadıoğlu Anaokulu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Çelik; okuma yazma öğrenmenin bireysel gelişim kadar toplumsal katılım açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, azimleriyle örnek olan kursiyerleri tebrik etti. Eğitime destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Vali Çelik; "Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar içerisinde en önemlisi, bugün de 57 kursiyerin sertifika alacağı okuma yazma kursu. Çünkü bizler, ilk emri ’oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. Ama zaman içerisinde farklı nedenlerden dolayı bunun kıymetini anlamamışız, uzak durmuşuz bu emirden. Teknolojide, bilimde, sanatta dünyanın gelişmiş ülkelerine göre biraz arka sıralardaysak, inan ki bunun yegane sebebi, Allah’ın o ilk emrini gereği gibi yerine getirmemek. Okumanın yaşı yok. Okumak insanı hem ilime hem de bilime götürüyor, insanı özgürleştiriyor" ifadelerine yer verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Eğitimin sadece okul süresiyle sınırlı olmadığını biliyoruz. Halk Eğitim Merkezlerimiz çok çeşitli kurslarla eğitimlerine devam ediyor. Halk Eğitim Merkezleri olarak okuma yazma kursuna her zaman öncelik verdik ve bu kurslarımıza hızla her zaman devam ettik. Bugün sertifika alan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise açıklamasında; "Milletimiz, okuma-yazma seferberliği konusunda son derece hassastır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan eğitim kampanyaları büyük ilgi görmüş ve her biri bizi bir adım öteye taşımıştır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımız okuryazar hale gelinceye, son kişiye ulaşıncaya kadar bu çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Okuma - yazma öğrendiğimiz için mutluyuz"

Çeşitli sebeplerle okuma yazma öğrenemeyen ve aldıkları eğitim sayesinde artık okuma ve yazma bilen kursiyerler ise geçmişte yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Düzenlenen törende sertifikasını alan Nuray Arıkan; " Hastaneye gitsem gideceğim doktoru bulamıyordum, nereye gideceğimi bilemiyordum. Şimdi öğrendim. Babamın maddi durumu nedeniyle okula gidememiştim. Artık biliyorum ve daha da devam etmek istiyorum" dedi. Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu dile getiren Elmas Bodur ise; "6 kardeştik, babam maddi sebepler yüzünden okutamadı ama artık öğrendim. Biri ’neredesin’ dese tarif bile edemiyordum. Şimdi okuyorum, şükürler olsun devam etmeyi de istiyorum" ifadelerine yer verdi.

İnci Kadıoğlu Anaokulu’nda gerçekleştirilen törene; Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.