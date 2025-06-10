Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de e-rapor uygulamasına geçildi.

Sağlık Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de eşzamanlı olarak e-rapor uygulamasına geçildi. Uygulama, özellikle 80 yaş ve üzeri bireyler ile yatağa bağımlı hastalar için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yeni sistemle birlikte, hastalık tanısı konmuş 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı bireylerin ilaç, mama, tıbbi cihaz, alt bezi gibi sağlık raporları, rapor süresinin bitimine bir ay kala, hasta veya yakınının başvurusu olmaksızın sistem tarafından otomatik olarak değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme işlemleri, sağlık ekipleri tarafından yerinde ev ziyaretiyle yapılabileceği gibi, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Uygulamanın temel hedefleri arasında hastaların sağlık tesislerine gelmesini gerektirmeyen durumlarda bakım yükünü azaltmak, hizmetlerin düzenli ve sürdürülebilir şekilde sunulmasını sağlamak, takip süreçlerini kesintisiz yürütmek ve zaman tasarrufu elde etmek yer alıyor. e-rapor sistemi, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin sağlık hizmetlerine daha zahmetsiz ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlarken, sağlık hizmet sunumunda da önemli bir kolaylık ve dönüşüm sağlayacak.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı hastaların sağlık hizmetlerinden en verimli şekilde faydalanabilmesi amacıyla sistem etkin biçimde uygulanmaya devam ediliyor.