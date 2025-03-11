Adana’da 6’ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren’in vefat eden babası Orhan Özeren’in cenazesi, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 6’ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren’in babası Orhan Özeren hayatını kaybetti. Orhan Özeren’in cenaze töreni Bayramiç ilçesi Çarşı Camisi’nde öğle namazını müteakip düzenlendi. Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan ve Özeren’in yakınları katıldı. Tümgeneral Mehmet Özeren, burada taziyeleri kabul etti.

Orhan Özeren’in cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.