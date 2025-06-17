EY’nin 2025 Tüketici Ürünleri Sektörü Durumu Raporu, sektörün zorluklar ve fırsatlar arasında kritik bir dönemde olduğunu ortaya koyuyor. İnovasyon, yapay zekâ ve perakende iş birliği, büyümenin anahtarı olarak öne çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - EY, dünya genelinde 500’den fazla tüketici ürünleri üreticisi ve perakendecisi 20 bin tüketici, 190 CEO ve 24 sektör yöneticisiyle yapılan görüşmeleri kapsayan “Tüketici Ürünleri Sektörü 2025 Durumu” raporunu yayımladı.

Rapor, tüketici ürünleri sektörünün değişen pazar dinamiklerinde hayatta kalmak için inovasyon, iş birliği ve stratejik fiyatlandırmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Rapora göre, hayat pahalılığı ve düşük hacim performansı nedeniyle tüketici ürünleri şirketleri maliyet düşürme ve taktiksel fiyatlandırma stratejilerine yöneliyor. Katılımcıların yüzde 65’i, yatırımcı beklentilerinin iş stratejilerini şekillendirdiğini belirtirken, yüzde 81’i değerleme farklarının birleşme ve satın almaları zorlaştıracağını düşünüyor. Buna rağmen, şirketler yeni pazarlara ulaşmak için inorganik büyüme ve portföy incelemelerini hızlandırıyor.

PERAKENDECİLER GÜÇ KAZANIYOR

Perakende sektöründe özel etiketli markaların yükselişi ve medya ağlarının etkisiyle perakendecilerin gücü artıyor. Perakendecilerin yüzde 78’i, gelecekte raflarda bir kitlesel markanın kalacağını, geri kalan alanın premium veya niş markalara ayrılacağını öngörüyor. Bu görüş, tüketici ürünleri firmalarının yüzde 65’i tarafından da paylaşılıyor. Perakendecilerin yüzde 76’sı raf alanının müzakerelerde kritik bir araç olduğunu, yüzde 78’i premium ve niş ürünlere genişlemeyi, yüzde 67’si ise kendi markalarını geliştirmeyi planladığını belirtiyor.

Rapor, başarı için inovasyon ve iş birliğinin şart olduğunu ortaya koyuyor. Perakendecilerin yüzde 75’i ve tüketici ürünleri firmalarının yüzde 77’si iş birliğini temel bir unsur olarak görüyor. Yapay zekâ, veri ve analitik teknolojileri, perakendecilerin yüzde 52’si ve tüketici ürünleri firmalarının yüzde 45’i için öncelikli. Ancak, yalnızca yüzde 32’si bu teknolojilerin rekabet avantajı sağladığını düşünüyor. Perakende şirketlerinin yüzde 65’i, mağaza trafiğini artırmak için tüketici ürünleri firmalarından yenilikçi ürünler bekliyor. Perakende medyası, sadakat programları ve e-ticaret verileri ise yeni gelir modelleri yaratıyor; yüzde 63’lük kesim medya kanallarının stratejik öneminin arttığını söylüyor.

EY Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal, “Rapor, sektörün yalnızca fiyat rekabetiyle ayakta kalamayacağını gösteriyor. Tüketici ürünleri şirketleri, değişen beklentilere hızla yanıt vermeli, perakendecilerle güçlü iş birlikleri kurmalı ve inovasyonu önceliklendirmeli. Portföy inovasyonu, birleşme ve satın almalar, teknoloji destekli işletme modelleri, ticari mükemmellik ile yapay zekâ dönüşümü, büyüme ve sektörün geleceği için kritik” diye konuştu.