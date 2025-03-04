Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Spor Kulübü (TUFAG), İtalya’da düzenlenen Dünya Çocukları Festivali’ne katılacak.

İtalya’nın Sicilya Bölgesi’nin Agrigento kentinde 9 Mart - 16 Mart 2025 tarihleri arasında bu yıl 22.si düzenlenecek olan "I Bambini Del Mondo" Dünya Çocukları Festivali’ne katılacak olan TUFAG SK, 27 kişilik kafilesi ile 7 Mart Cuma günü seyahatine başlayacak.

Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Agrigento kentinde düzenlenecek olan festivalde Türkiye’yi temsilen katılacak olan TUFAG SK çocuk ekibinin yanı sıra Ukrayna, Honduras, Makedonya, Meksika, Tayvan, Sri Lanka, Hindistan, Panama, Slovakya katılımcı ülkeleriyle beraber on misafir ülke ve ev sahibi sıfatıyla Sicilya’nın çocuk ekipleri sahne alacak.

Dünya çocuklarının kendi dillerinde barış mesajları verecekleri festival kapsamında bölgenin önemli turistik bölgelerinden biri olan Tapınaklar Vadisi’nde "Çocuklar İçin Barış Yürüyüşü" isimli kortej gerçekleştirilecek.

27 kişilik kafile ile İtalya’daki festivale katılım sağlayacak olan TUFAG SK, 20 kişilik çocuk ekibi ile Sicilya Bölgesi’nin birçok tarihi mekânında gösteri yaparak Türk halkoyunlarının ve Türk kültürünün tanıtımında önemli bir görev üstlenecek.

"I Bambini Del Mondo" Dünya Çocukları Festivali, Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan Gala Gecesi’nin ardından son bulacak.