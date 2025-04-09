Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu, yarın 26. kez Türkiye Jokey Kulübü ve İzmir Hipodrom Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye Jokey Kulübü ve İzmir Hipodrom Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu yarın 26. kez gerçekleştirilecek. Şirinyer Hipodromu’nda saat 16.30’daki geleneksel organizasyonda kupa sahibini bulacak. 4 yaş ve üzeri olan İngiliz atlarının katılacağı 2 bin metre çim pistte koşulacak yarışa 11 safkan kayıt oluşturdu.

Koronavirüs pandemisinin yaşandığı 2020 yılı haricinde 1999’dan bu yana aralıksız olarak düzenlenen geleneksel koşuyu geçen sene 1900 metre kum pistte Jokey Bekir Mert Mırık’ın bindiği Batman Çocuğu isimli safkan kazanmıştı.